Nuovi aggiornamenti sul fronte Covid: a Marano c’è il settimo caso in poco meno di 10 giorni. Anche per questo caso il contagiato rientrava da una vacanza all’estero. Sono più di 100 i positivi (complessivi), ad oggi solo 7 i contagiati, ma tutti in buone condizioni e in quarantena domiciliare, secondo quanto riferito dai vertici dell’Asl.













