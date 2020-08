Marano, da stamani perse le tracce di Enrico: i familiari lo cercano e hanno segnalato ai carabinieri

1.422 Visite

Di lui si sono perse le tracce stamani e i familiari ora sono in ansia, tanto da aver segnalato il caso alla caserma dei carabinieri di via Nuvoletta. Enrico De Nicolais, residente a Marano, zona San Rocco, indossa una maglia color ocra e un paio di mocassini marroni. Ha un bracciale di color giallo e rosso. I familiari non riescono a rintracciarlo e sono seriamente preoccupati anche perché Enrico è reduce da un delicato intervento chirurgico al fegato e necessita pertanto di cure. Chiunque lo abbia visto, può contattare la nostra redazione al 3383387653 o la locale compagnia dei carabinieri. O ancora: al 3312817130.













