Regionali, il pressing di De Luca: troppe liste, bisogna tagliare. Ma finora quasi tutti hanno fatto orecchie da mercante

Al momento sono ancora troppe le liste sul tavolo della coalizione ma De Luca ha dato da tempo la sua indicazione: bisogna arrivare al massimo a 15 se non addirittura a 14. Per ora siamo a 16-17. La deadline ufficiale è per sabato, quando le liste dovranno essere depositate in Corte d’Appello, quella deluchiana, invece, è prevista per stasera. Nel quartier generale alle spalle di palazzo Santa Lucia – come riporta Il Mattino – i referenti delle liste devono presentare gli elenchi al completo e firmare ufficialmente l’apparentamento con il presidente uscente. Civiche e partiti hanno chiuso il grosso già la settimana scorsa e presentato i nomi anche se qualcuno non è riuscito a completare il lavoro. Ma quella di stasera è una scadenza non più rinviabile: dentro o fuori. Perché gli uomini di De Luca hanno avuto l’ordine di spulciare minuziosamente i nomi in lista ed evitare che dentro vi siano impresentabili che possano creare polemiche alla vigilia della competizione elettorale.

Oltre al partito democratico, con il presidente De Luca sono schierati Italia Viva, Più Europa, i Verdi, la gran parte dell’area centrista con Ciriaco De Mita e Clemente Mastella che presentano due liste differenti e, naturalmente, le due civiche deluchiane Campania Libera e De Luca presidente, i verdi, i cattolici di Persone e Comunità e Fare democratico, il gruppo che fa riferimento a Giosy Romano e all’assessore regionale Antonio Marchiello. A sinistra invece, dopo un primo momento in cui sembrava che potesse saltare la lista di Articolo 1 (e il Pd avrebbe dovuto assorbirne alcuni nomi), c’è ora il via libera a competere con i propri colori.

Così come sono complete le liste del Pd (ad eccezione di Caserta ed Avellino). A Napoli, infatti, vengono confermati nelle prime due posizioni la puteolana Giordana Mobilio e il pediatra Claudio Pignata. A seguire, in ordine alfabetico, i consiglieri regionali uscenti, con l’aggiunta dell’ex sindaco di Pompei, Pietro Amitrano, l’ex deputato Massimiliano Manfredi e l’ex sindaco di Afragola ed ex presidente dell’Anci Campania, Domenico Tuccillo.

Dallo stesso governatore uscente è arrivata, già due settimane fa, l’indicazione a realizzare qualche matrimonio ed evitare la giungla di liste. Ma ad oggi la raccomandazione non ha avuto grande effetto se solo Più Europa e i Liberali hanno deciso di unirsi. Un accordo raggiunto, qualche giorno fa, tra il segretario regionale del Pli Stefano Maria Cuomo e il vicesegretario di Più Europa Piercamillo Falasca. E, quindi, candidati liberali correranno nelle liste europeiste nelle circoscrizioni di Napoli (Francesco Avolio e Anna Battaglia) e di Caserta (Pasquale Capaldo e Lucia Granatello che vanno in testa di lista). Sfumato l’accordo tra i Popolari di De Mita e i renziani, resta in bilico la formazione che fa riferimento all’ex assessore Pasquale Sommese. L’ex centrista che schiera il figlio neolaureato, infatti, sarebbe in difficoltà a chiudere le liste.