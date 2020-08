202 Visite

Elezioni regionali, ufficiale – come anticipato settimane fa dal nostro portale – anche la candidatura di Luigi Baiano, ex coordinatore del circolo Lega Marano. 40 anni, infermiere, Baiano correrà per il Carroccio. E’ tra i pochi politici della città di Marano a partecipare alla contesa regionale. Gli altri sono: Alessandro Totaro, maranese d’adozione, e Pasquale Di Fenza.













