Regionali, Caldoro all’attacco sulle liste di De Luca: “Questione morale enorme”

Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, da qualche giorno sta spingendo sull’acceleratore. I toni nei confronti di De Luca, il principale sfidante, si sono fatti più aggressivi. Solitamente molto cauto e moderato, Caldoro sta battendo il tasto delle liste e dell’impresentabilità, presunta o reale, di tanti candidati di De Luca, molti raccattati da Forza Italia.

Per Caldoro, insomma, la questione morale incombe sulle prossime elezioni regionali: “Il vero padrino è palazzo Santa Lucia, un padrino con i soldi, che compra e corrompe – sottolinea – le liste le stanno facendo gli assessori, il vice presidente della Regione si è chiamato i partiti, queste non sono liste politiche o sociali, sono solo liste di potere, per me è una enorme questione morale che denuncio”.













