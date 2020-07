Amministrative Calvizzano. De Magistris: “Il giornale sponsor di Pisani”

213 Visite

Ho riscontrato difficolta’ a rispondere al commento sul mio ultimo articolo “Ieri un’inutile iniziativa, oggi ricerca di idee comuni” pubblicato su Terranostranews e Calvizzanoweb, di Mimmo Rosiello (credo, causa un problema tecnico sul suo blog), per cui non posso esimermi di replicare!

Se ti consideri o sei lo sponsor di Pisani? Bene, credo non gli serva un suggeritore! La sua posizione presa nell’ultima riunione promossa dal Segretario del Partito Democratico, Antonio Veneruso, e’ contraria a quella che si vuole far credere? Bene, non entro nel merito! Saranno gli elettori a valutare se la candidatura Pisani e’ pro o contro la Lista Pirozzi, voluta e proposta da qualcuno ” innominato” ben individuabile.

Mi soffermo su la domanda ed i quesiti posti: e’ vero che come Santopaolo anche Pisani aveva chiesto posti in Lista-Pirozzi?; risponde al vero che la consorte del candidato Sindaco che si definisce ” il nuovo” ha avuto rapporti di favore con l’ex Sindaco, il defunto Giuseppe Salatiello ? Su questo, non ho trovato riscontro nel commento.

Fare il distinguo tra Mauriello e Santopaolo a favore di Pisani per il primo, non e’ un modo di parte di fare giornalismo?

La citazione di Bertini, eletto Sindaco di Marano non era a caso, non si può’ essere legato fideisticamente , vita natural durante, ad un soggetto, sara’ la storia a dire se ha svolto bene o male il suo ruolo politico. Posizioni estremiste, dove a volta si sposano la causa giustizialista sono le peggiori, le piu’ preoccupanti, lontane dall’Unita d’intenti tra il riformismo socialdemocratico e cattolico progressista che io propongo.

Bisogna guardare al domani in modo innovativo con una cultura riformista.

Tanto gli dovevo, per la verita’ giornalistica!

Franco De Magistris













