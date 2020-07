Mondragone, il sindaco pubblica online la lista dei contagiati: nomi e persino numeri di telefono

642 Visite

Nomi, cognomi e indirizzo, persino numero di cellulare. Non manca nulla quanto a divieto della privacy negli allegati dell’ordinanza con la quale il sindaco di Mondragone (Caserta), Virgilio Pacifico, ha disposto l’obbligo di isolamento domiciliare, nei primi giorni dell’emergenza sanitaria scatenata da un focolaio di Covid-19, per 18 persone. Un elenco pubblicato sul sito del Comune presto rimosso ma che ha già fatto il giro del web e dei social.

Per non farsi mancare nulla, negli scorsi giorni, era circolato l’elenco completo di altri 43 cittadini risultati positivi questa volta a firma del comandante della polizia municipale David Bonuglia, anche qui dati sensibili, nazionalità e codice fiscale. Una leggerezza già denunciata da alcune associazioni cittadine al Garante nazionale per la Privacy, che chiedono anche le dimissioni del comandante.













