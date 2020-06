Marano, l’ultima “folle” idea della giunta: ampliare il numero delle strisce blu sul territorio. Il motivo? Mettere qualche persona a lavorare prima delle Regionali

155 Visite

Il sindaco Visconti lo ha annunciato, anzi ribadito in aula consiliare due giorni fa. E la creazione di un’apposita delega alle strisce blu è la conferma di quanto sta per accadere. Il disegno è alquanto chiaro: l’amministrazione cittadina vuole aumentare il numero delle strisce blu sul territorio, arrecando in tal modo ulteriori disagi alla cittadinanza, per aumentare (6-7 unità) anche il numero degli addetti ai controlli.

Una manovra pre-elettorale, secondo molti osservatori, per accontentare qualcuno. L’ampliamento del numero delle strisce blu è nei piani di Visconti e dei suoi pretoriani da mesi, ma per apportare una modifica del genere dovrebbe esprimersi quanto meno il Consiglio comunale. L’opposizione sarà in grado di opporsi a questa pessima scelta o si accontenterà – come ritiene qualcuno – di accaparrarsi qualche unità lavorativa?













