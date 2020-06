B𝗘𝗡𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗧𝗜. CASO PUBBLICA LA LETTERA DELL’AGENZIA NAZIONALE SULLE MANCATE RISPOSTE DEL COMUNE. “𝗦𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗔 𝗖𝗢𝗦𝗔 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐃𝐄 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗦𝗨𝗔”…

308 Visite

Con riferimento alla nota del sindaco di Marano pubblicata ieri suย Terra Nostra.

Tralasciando ogni gratuita opinione espressa da Visconti, ancora una volta il primo cittadino risponde in modo evasivo, e senza entrare nel merito del problema, a chi gli rappresenta delle criticitร amministrative, e su cui nemmeno questa volta si รจ espresso con dati e documenti. Ho riletto diverse volte la nota, e nemmeno tra le righe piรน nascoste, ho capito se lui o chi per lui, intenda scrivere i chiarimenti che, dal 17 marzo scorso, attende lโ€™Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalitร Organizzata.

Che un sindaco non sappia cosa succede in casa sua รจ grave. Ed allora lo informo io.

๐—Ÿโ€™๐—”๐—ก๐—•๐—ฆ๐—– ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ, ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ผ, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ :

– Il comune di Marano ha giร ricevuto per il riuso per scopi sociali 70 immobili.

– 24 immobili sono stati giร materialmente consegnati, che, si sono aggiunti ad altri cespiti confiscati alla criminalitร giร precedentemente assegnati al comune dallโ€™Agenzia del Demanio.

Proprio riguardo ai beni un tempo sequestrati (lo spiego in modo elementare proprio) alla camorra, confiscati dallo Stato, gestiti poi per lo Stato dallโ€™Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati, la stessa chiede di sapere: i beni che giร vi abbiamo dato come li state o no utilizzando?

Rispetto invece ai 46 immobili ancora da assegnare lโ€™Agenzia fa presente che per 19 immobili liberi, siti in via Soffritto 4, il comune, nonostante una nota datata 17 marzo 2020, con la quale si chiedevano di ricevere le modalitร e la tempistica per la consegna, il comune non ha risposto.

Di Visconti non mi interessano le opinioni ma come sta gestendo lโ€™ente-comune. Ed il fallimento รจ pubblico.

Anzichรฉ agire il primo cittadino solleva difese dโ€™ufficio inutili alla crescita della cittร , che ha bisogno di un governo locale contro la camorra sempre e comunque..

Chiudo ripetendogli la domanda: quando avete intenzione di rapportare gli attesi chiarimenti allโ€™ANBSC?

Cordiali saluti

Andrea Caso – deputatoย MoVimento 5 Stelle

Commissione parlamentare Antimafia