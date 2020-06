Marano, l’ufficio anagrafe nel caos: nuovi problemi dopo l’inchiesta sull’immigrazione clandestina. Sindaco e assessore incapaci di imporsi

102 Visite

Non hanno alcuna intenzione di risolvere il problema all’ufficio anagrafe, falcidiato dai pensionamenti, trasferimenti (autorizzati da un sindaco che non si rende nemmeno conto dei guai che combina) e dalle inchieste giudiziarie.

L’ufficio anagrafe è nel caos, ma l’assessore al ramo e il segretario generale non sono capaci di imporsi e trasferire personale in quell’ufficio. C’era stato un ordine di servizio sei mesi fa, ma chi era stato indicato quale sostituito dei partenti all’anagrafe se ne è fregato altamente e ha deciso di non muoversi dal proprio posto. Qualche dipendente è stato persino sostenuto da un consigliere comunale, il solito prezzemolino con le mani su tutto.

Sindaco, assessori e segretario generale non hanno battuto colpo: hanno incassato gli “schiaffi” e si sono accucciati come spesso accade. I cittadini hanno un solo modo per difendersi: denunciare l’interruzione di pubblico servizio. Molti si lamentano, ma nessuno agisce e nemmeno le forze dell’ordine sembrano intenzionate a fare chiarezza.













