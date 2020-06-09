Maxi blitz a Sant’Antimo: 59 arresti per associazione mafiosa e corruzione elettorale

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DALLE PRIME ORE DI OGGI, I CARABINIERI DEL ROS STANNO ESEGUENDO UNA MISURA CAUTELARE, EMESSA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DISTRETTUALE, A CARICO DI 59 INDAGATI ACCUSATI DI NUMEROSI REATI, TRA I QUALI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, CONCORSO ESTERNO, CORRUZIONE ELETTORALE, ESTORSIONE E TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI. L’OPERAZIONE COLPISCE I CLAN “PUCA”, “VERDE” E “RANUCCI” OPERANTI A SANT’ANTIMO (NA) E COMUNI LIMITROFI, DISVELANDO UNA FITTA RETE DI COINTERESSENZE SIA IN AMBITO POLITICO SIA IMPRENDITORIALE.
CONTESTUALMENTE È IN FASE DI NOTIFICA ANCHE UN SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE DI OLTRE 80 MILIONI DI EURO.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS