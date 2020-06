Un altro lutto scuote Marano: è morto Giulio Salomone. Lavorava presso un distributore ed era ben voluto da tutti

1.294 Visite

Un’altra brutta notizia, dopo la morte di Giuseppe Simeoli, l’operatore dell’isola ecologica stroncato da un brutto male nel giro di un mese. Se ne è andato troppo in fretta anche Giulio Salomone, un ragazzo molto mite che da tanti lavorava presso un noto distributore di carburanti della città. Un ragazzo entrato nel cuore di tutti per la sua estrema gentilezza. Pochi giorni fa, il 6 giugno, dalla sua pagina Facebook, Giulio scriveva: “Sto passando un brutto momento, pregate per me tutti, per favore, perciò non posso più salutare in chat. Vi chiedo scusa, poi vi darò spiegazioni. Siete nel mio cuore e nella mente, grazie a tutti per una preghiera”. Giulio, purtroppo, non ce l’ha fatta.













