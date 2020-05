Marano, attività di vendita priva di autorizzazioni: il Comune ordina la chiusura della Vallesana Metalli

285 Visite

Con l’ordinanza numero 16 dello scorso 15 maggio l’ufficio tecnico del Comune di Marano- Sportello attività produttive – ha disposto l’immediata cessazione dell’attività denominata Vallesana Metalli srl, ubicata in via Falcone, in seguito ad un verbale di accertamento di illecito amministrativo redatto dalla polizia municipale.

L’attività in questione svolgeva attività di vendita senza aver presentato alcuna Scia (segnalazione inizio attività-comunicazione e Scia prevenzione anti incendio) all’ufficio Suap del Comune. Dal sopralluogo tecnico è emerso inoltre che i locali in cui viene esercitata l’attività sono stati realizzati senza alcun titolo edilizio.

Il Comune ha ordinato pertanto la cessazione immediata dell’attività di vendita svolta – recita il provvedimento – in maniera abusiva.

In caso di inottemperanza, l’ente procederà alla chiusura forzata dell’attività mediante apposizione di sigilli. L’atto emesso dal Comune potrà essere impugnato in sede di giustizia amministrativa.













