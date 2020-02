Coronavirus, sale a 10 il numero dei contagiati in Campania

44 Visite

SETTE nuovi casi di coronavirus in Campania. Le persone sono risultate positive ieri pomeriggio in seguito alla analisi effettuate all’ospedale Cotugno di Napoli. Secondo quanto riportato dalla task force della Protezione civile della Regione Campania i 7 casi sono emersi durante l’analisi degli oltre 70 tamponi effettuata nella struttura ospedaliera questo pomeriggio: nelle scorse ore era arrivata l’ufficialità di un nuovo contagio in Campania, il quarto finora. In serata sarebbe giunta secondo la task force della Protezione Civile la conferma di sette nuovi contagi. Come sempre in questi casi saranno le contro analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità a dare conferma definitiva della positività al coronavirus. Non è chiara la provenienza dei nuovi casi né se il contagio sia avvenuto internamente alla regione o meno.













