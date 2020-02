Marano, il destino di Visconti appeso a un filo. Ecco quali saranno le scuse utilizzate dai consiglieri per non sfiduciarlo

570 Visite

Tra il serio e il faceto vi elenchiamo le scuse, gli alibi che i vari consiglieri snoccioleranno nei prossimi giorni per tenere in piedi una baracca e un sindaco, Visconti, che oggi non ha maggioranza e numeri in consiglio comunale.

Ciro Marzi: “Verrei volentieri dal notaio, ma sono stato assunto di recente dalla Città Metropolitana. Sono l’addetto al recupero fondi per il Comune di Marano”.

Davide Di Luccio: “Mi adeguo alla linea del partito. Quale linea? L’attesa ad libitum”.

Mimmo Paragliola: “Mi adeguo alla linea del partito. Quale linea? Quella di Gianluca Manzieri, pardon Daniele”.

Enza Carandente: “Ho qualche lavoro in campagna da portare a termine, ma contate su di me”.

Flora Angellotti: “Lo faccio per Visconti, all’Inps non è felice”.

Giuseppe Concilio: “Attendo indicazioni da Mugnano”.

Lorenzo Di Marino: “Con Discetti, prossimo assessore, ridaremo la vista ai ciechi e la parola ai muti”.

Maria Accongiagioco: “Mi adeguo alla linea del partito, alla linea di Paragliola e al tram di linea”.

Annarita Savanelli: “Ci penserò durante il viaggio alle Maldive”..

Bruno Matteo: “Ci pensa Marcello”.

Pasquale Coppola: “Mi adeguo alla linea del partito fuorché non sia la linea di Sorrentino, Morra, Di Luccio, Paragliola and many others”..

Salvatore Vallozzi: “Attendo l’esito del referendum di piazza Spirito Santo”..

Stefano Catone: “Le vie dei pacioni sono infinite”..

Lorenzo Abbatiello: “Devo confrontarmi prima con D’Alterio”..













