Coronavirus, nuovi contagi in Lombardia e Veneto

I casi di contagio di nuovo Coronavirus (Covid-19) in Italia continuano ad aumentare. Dopo la giornata di venerdì, nella quale sono state identificate 15 persone contagiate in Lombardia e due in Veneto, una delle quali è morta, il numero dei casi è salito sabato mattina a 25 in Lombardia e a tre in Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che presto anche in Veneto saranno adottate misure restrittive come quelle decise per 10 Comuni «a rischio» nel Lodigiano. Il bilancio dei morti a livello mondiale è ora, secondo il calcolo della Johns Hopkins University, a quota 2.360. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, i pazienti guariti finora sono 21.029.













