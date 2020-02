Ultim’ora: morta una delle due persone ritrovate in fin di vita nello stadio di Marano

2.936 Visite

Choc allo stadio di via Falcone. Morta una delle due persone trovate stamani in fin di vita all’interno dello stadio comunale di Marano. Ad essere deceduta una ragazza di poco più di 20 anni. Il ragazzo, invece, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Giugliano. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale Compagnia di via Nuvoletta. Secondo una prima ricostruzione, la coppia avrebbe scavalcato i cancelli dell’impianto comunale durante la notte e si sarebbe poi appartata sulle gradinate. La scoperta è stata fatta stamani dagli inservienti della struttura comunale, da oltre un anno gestita dalla Fidal Campania. Entrambi sarebbero vittime di un’overdose di stupefacenti. Indagano i carabinieri di Marano.













