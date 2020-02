Regionali, ora la Lega punta su Sangiuliano, direttore del Tg2

111 Visite

La Lega non ha intenzione di lasciare a Forza Italia, dopo la Calabria, anche la regione Campania. Il tracollo in Emilia-Romagna, dove i berlusconiani si sono fermati al 2,6%, hanno convinto il Carroccio di poter forzare la mano, rimettendo in discussione gli accordi nazionali che avevano assegnato ai forzisti la candidatura alla presidenza della Campania. Si fa largo così la possibilità che a guidare la coalizione dei moderati, alle elezioni regionali del 2020, sarà il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Silvio Berlusconi, trapela da fonti bene informate, dovrà rinunciare alla candidatura di Caldoro, che sarebbe dirottato verso un incarico prestigioso a Roma, accontentando così anche Mara Carfagna, che si è espressa ripetutamente contro l’ex presidente della Regione.













