Marano, Visconti-Pd: domani il giorno della verità. I dem si riuniranno, ma sono in tanti a ritenere che non hanno gli attributi per rispondere allo sgarbo del sindaco

Il Pd si riunisce domani e per domani è attesa la risposta allo schiaffone assestato al partito dal sindaco Visconti, espressione proprio dei democratici, sulla questione esternalizzazione del servizio tributi.

Cosa accadrà? I dem decideranno di mandarlo a casa? Sarebbe la risposta più logica e giusta, ma non andrà così. Parte del Pd non vuole andare a casa; parte del Pd ritiene ancora di poter ottenere qualcosa da questo sindaco. Cosa? Non è un mistero. Tempo fa i vari Di Luccio e Paragliola chiesero un maxi rimpasto, anzi un azzeramento della giunta. Poi i mal di pancia passarono improvvisamente. Tutto finì nel dimenticatoio e il sindaco, che doveva mandare via i vari Nobler, De Nigris, D’Alterio o Perna, è andato avanti per la sua strada.

I dem nominarono un nuovo segretario, Robertino Sorrentino, che anziché rincarare la dose esordì dicendo che “loro non volevano poltrone ma essere maggiormente coinvolti nei processi decisionali”. Frase che può avere una molteplicità di significati.

Visconti – che non è un cuor di leone – se è arrivato a mettere in campo una tale prova di forza, deve sentirsi protetto da qualcuno? Da chi? Gianluca Daniele? Può darsi. Giovanni Chianese? Sicuramente. Fiola? Sicuramente. Ma a rassicurarlo deve essere anche altro. Lui gioca semplicemente sulla debolezza dei consiglieri, non solo quelli del Pd, ma anche della lista Visconti che, dopo le rimostranze dei mesi scorsi, sono ancora a bocca asciutta. L’assessore Discetti? Doveva essere nominato un mese fa, ma non se n’è fatto nulla perché lo stesso Discetti ha chiesto tempo per verificare alcune situazioni di carattere personale.

Una cosa è però chiara: il Pd domani sera qualche risposta la dovrà dare. Al sindaco, ma anche alla città. Quale potrebbe essere la risposta? Chiederanno (forse) l’ennesimo azzeramento di una giunta che Visconti (per accordi presi in altri ambiti) non può azzerare. Ma se anche azzerasse, nulla cambierebbe in relazione alla delibera che dà il la all’esternalizzazione del servizio tributi. Una delibera di importanza strategica per l’ente, che ricadrà sulla vita dei cittadini, ma votata da soli quattro gatti.

Domani, ad ogni modo, sapremo e domani capiremo se i consiglieri e la segreteria del Pd fanno sul serio o se – come accaduto un paio di mesi fa – siamo davanti alle solite prese in giro, ai soliti riti, triti e stratriti, messi in campo solo per ottenere qualche ritorno di carattere personale o di partito.













