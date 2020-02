Mugnano, elezioni amministrative: tornano i Gazebo delle idee In piazza il comitato Voce ‘e popolo

74 Visite

Il Comitato Civico Voce ‘e Popolo, in linea con l’apertura del MOVIMENTO 5 STELLE e dopo il successo dell’ultima domenica, con tanta partecipazione di cittadini e esponenti politici, lancia il quarto appuntamento con i “Gazebo delle Idee”.

Sotto i nostri Gazebo sarà data Voce a Cittadini, Associazioni, Movimenti e Liste Civiche che potranno proporre idee e strategie di governo da validare ed inserire nel Programma per Mugnano.

“I nostri Gazebo hanno attirato l’attenzione di tanti cittadini e tanti esponenti politici. Dalla discussione emersa sotto i nostri Gazebo Inizia a delinearsi una vera Alternativa Civica”. Per la nostra quarta uscita saremo coi nostri GAZEBO Domenica 2 Febbraio dalle 10,30 alle 13,00 in Piazza Municipio. Non mancate!!!

I Gazebo delle Idee si concluderanno con una due giorni sabato 8 e domenica 9 febbraio. La parola sarà data ai Cittadini che potranno far sentire la propria voce. Ognuno darà Voce alle proprie idee per un programma di cambiamento per la nostra Mugnano.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS