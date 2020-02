La voce del cittadino. Marano, sporcizia nelle aule del Carlo Levi

64 Visite

Gentile direttore, sono la mamma di una ragazza che frequenta il quarto anno al Carlo Levi. Le invio foto fatte da mia figlia dove si documenta la sporcizia che c’è in tutta la scuola e cosa peggiore che i nostri figli in che condizioni pietosi sono costretti a fare lezione. Le invio anche foto relativi ai bagni dove in questo periodo particolare d’infezione. La ringrazio per la sua collaborazione e mi complimento per il suo lavoro.

Lettera firmata













Commenti

