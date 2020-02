Il governo vuole salvare De Magistris dal dissesto perché necessita del futuro senatore Ruotolo…

159 Visite

Una legge «salva Napoli e De Magistris” e in cambio voti per far eleggere Ruotolo alle imminenti supplettive: è la soluzione su cui lavora il governo Conte per mettere in sicurezza la poltrona dell’ex magistrato (e i numeri al Senato), dopo la bocciatura della Corte Costituzionale del bilancio del Comune partenopeo.

In cambio dell’aiutino di Stato, l’amministrazione arancione si spenderà fino all’ultimo voto per eleggere Sandro Ruotolo, candidato di Pd-Leu-Dema e Italia Viva, al Senato alle elezioni suppletive che si terranno il prossimo 23 febbraio nel collegio n.7 di Napoli.

Il 28 gennaio scorso la Consulta ha stabilito l’illegittimità dell’ultimo bilancio approvato dalla giunta arancione. Una doccia gelata che avvicina l’ente comunale al dissesto finanziario. Nello specifico, i giudici costituzionali, chiamati a decidere in seguito a un ricorso della Corte dei Conti, ricostruisce Il Giornale, «l’illegittima delle anticipazioni di liquidità dello Stato o di altri enti, come Cassa Depositi e Prestiti, per coprire disavanzi nascosti dei Comuni o per liberare risorse per fare altre spese».

Due gli scenari: default o blocco della spesa e tasse al massimo fino al 2045. C’è però una terza via, evocata a gran voce dal numero due di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco Enrico Panini: un decreto del governo salva Comune. Il solito soccorso statale. La richiesta del vicesindaco ha trovato terreno fertile. L’esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, ha tutto l’interesse a salvare la poltrona al sindaco De Magistris, evitando strappi fino al 23 febbraio. I voti del sindaco e dei centri sociali saranno fondamentali per eleggere Ruotolo a Palazzo Madama. Con un senatore in più la maggioranza giallorossa respira: i numeri sono ballerini. I quattro partiti di maggioranza oggi contano su 165 voti (99 M5S; 36 Pd; 17 Italia Viva e 4 Leu) con una maggioranza fissata a quota 161.

I













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS