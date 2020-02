50 anni di attività per il Maestro Antonio Strino, Marano festeggia uno dei suoi artigiani più longevi

3.809 Visite

Marano 31 gennaio 1970, in via San Rocco, angolo corso Mediterraneo, inizia l’avventura del giovane Antonio Strino che, a soli 23 anni, decide di mettersi in proprio aprendo un barbe shop in un quartiere di Marano, come quello del Truglio, all’epoca ancora tutto in costruzione. Molti cantieri e pochi clienti, i primi anni sono stati duri. Poi il bradisismo di Pozzuoli che portò a Marano un’ondata di sfollati che popolarono la zona fino ad arrivare all’attuale popoloso quartiere che tutti conosciamo. Ieri, 31 gennaio 2020, Antonio Strino che di anni ne ha settantatré, continua ogni giorno, nello stesso posto da ormai mezzo secolo, a lavorare e ad insegnare alla nuove leve.













