Marano, la mozione di censura al sindaco presentata ieri dall’opposizione non sarà discussa oggi. E’ stata presentata fuori tempo massimo

La mozione di censura presentata dall’opposizione non potrà essere discussa oggi. Lo stabilisce l’articolo 53 del regolamento del consiglio comunale. In base a tale articolo le mozioni devono essere presentate, per iscritto, al protocollo generale del Comune, indirizzate al presidente dell’assise cittadina, entro e non oltre quattro giorni antecedenti alla data fissata per il consiglio comunale. Pertanto la mozione presentata ieri andrà in discussione nella seduta consiliare del 6 febbraio.