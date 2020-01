Elezioni a Casavatore, in pole l’avvocato Leo

169 Visite

Elezioni comunali: l’avvocato Francesco Leo – con incarichi pregressi presso il Viminale – in pole position per la carica di sindaco. Coalizioni spaccate navigano a vista. Dopo lo scioglimento del 2017 per infiltrazioni camorristiche, un blitz di fine anno davanti al notaio, da parte di nove consiglieri dimissionari che hanno posto fine all’amministrazione di Luigi Maglione in carica dallo scorso giugno del 2019, si aprono i giochi politici. Ognuno ha le proprie velleità, ognuno insegue i propri sogni, ma a Casavatore, piccolo paesino dell’hinterland napoletano, di cambiamento non ne vogliono sentir parlare. Gli stessi attori sempre in campo e quei pochi che dovrebbero mettere a disposizione le proprie potenzialità hanno dimostrato di essere poco inclini. Ed ecco che in campo, almeno da vox populi e per contrastare l’avanzata di quelli che “a volte ritornano”, si sarebbero schierate le intellighenzie cittadine. Si fanno i nomi altisonanti quali quelli di Maurizio Caporaso, stimato professionista locale e due politici di razza: Alfredo Pezzella con la supervisione di Claudio Caturano. In casa Maglione, invece, ci si leccano ancora le ferite per la sfiducia avvenuta per il tramite del cosiddetto “fuoco amico”, e ad essere chiamati al capezzale coloro che hanno determinato la caduta. Il centro destra, invece, è alle prese con lotte intestine.

A.S.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS