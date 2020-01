Venditori ambulanti all’interno del Cardarelli

108 Visite

Il consigliere dei Verdi della Municipalità 2 di Napoli, Salvatore Iodice, denuncia una situazione incresciosa ed imbarazzante che riguarda l’ospedale Cardarelli.

Dei venditori ambulanti abusivi, come afferma Iodice, invadono a tutte le ore i corridoi e le corsie dell’ospedale cercando di vendere la loro merce ai pazienti allettati, arrecando disturbo.

“È una situazione allucinante. I pazienti già sofferenti per la loro condizione devono subire continuamente le insistenze di questi venditori che non si fermano neanche davanti alle lamentele di persone sofferenti adagiate su delle barelle nei corridoi. Non capisco come questi facciano ad entrare ad ogni ora, evidentemente avranno il benestare della vigilanza all’ingresso”, ha dichiarato il Consigliere Iodice.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS