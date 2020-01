Marano, oggi è il giorno di Discetti? Si attende l’ufficializzazione. Intanto è tempo di feste e incontri in vista delle Regionali. Daniele e Fiola pressano…

186 Visite

Dovrebbe essere questo, salvo sorprese, il giorno di Antonio Discetti, neo assessore della giunta Visconti. Discetti, contrariamente a quanto auspicato dai consiglieri che lo sponsorizzano, quelli della lista Visconti, dovrebbe ottenere solo la delega all’urbanistica e non anche quella ai lavori pubblici, che resterà saldamente nelle mani dell’illustre sconosciuto Massimo Scatola.

Non è chiaro, al momento, se Discetti si occuperà, oltre che del varo del Puc, anche di fondi Pics e Città Metropolitana.

C’è fibrillazione al Comune, non solo per l’arrivo di Discetti, ma anche per ciò che sta accadendo fuori dalle stanze comunale. Tanti i movimenti in vista delle elezioni regionali. Marano è ormai considerato (fronte Pd) un feudo di Gianluca Daniele e Ciro Fiola (presidente Unioncamere), papà di un consigliere regionale, con i quali il sindaco disastro Visconti avrebbe stretto forti contatti negli ultimi tempi.

Si muovono anche altre pedine (politicanti locali di piccolo cabotaggio perlopiù) e qualche giorno fa, a Napoli, sarebbe andato in scena una bel raduno, un festeggiamento in grande stile. Tra gli invitati, oltre a qualche amministratore di Marano, almeno secondo fonti molto attendibili, ci sarebbero stati noti mercenari del giornalismo locale, politici di Villaricca ed altri personaggi che per Marano hanno fatto ben poco.













