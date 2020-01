Il sequestro del centro per migranti a Mugnano. Botta e risposta Fdi-Sarnataro

100 Visite

Centro Accoglienza Immigrati, il Sindaco e maggioranza “distratti” e responsabili. Abbiamo più volte richiamato l’amministrazione Sarnataro per i mancati controlli alla struttura, sin dall’inizio i conti non tornavano; troppo gli immigrati in uno stabile che ne poteva contenere molti di meno. Purtroppo nonostante il sindaco, come a lui piace ricordare è un operatore del settore (mediatore culturale e già dipendente del consorzio CIDIS, lo stesso che gestisce lo SPRAR di via Sacro Cuore a Mugnano) non ha accolto i nostri appelli favorendo di fatto le attività illegali del gestore.

“Il centro di accoglienza Freedom – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – fu aperto con atto deciso dalla prefettura di Napoli e fu, in pratica, una decisione subita dalla nostra amministrazione. Oggi (ieri, ndr) i Nas hanno optato per il sequestro e ora sarà compito della prefettura preoccuparsi della futura destinazione dei migranti. Noi, come amministrazione, ci siamo assunti le nostre responsabilità promuovendo e aprendo uno Sprar con tutti i crismi di legge, nonché reale modello di integrazione”.

Il centro di accoglienza di via IV Martiri, ieri chiuso dai carabinieri del Nas, fu oggetto di controlli già nell’autunno del 2017. I Nas, già al tempo, rilevarono alcune irregolarità urbanistiche (realizzazione di alcuni ambienti) che dovevano essere sanate.

