I furti dei pneumatici la nuova piaga di Napoli

I furti di tutti e quattro i pneumatici dalle automobili è l’ultima piaga che affligge la città di Napoli. Non passa giorno senza che qualche cittadino al mattino ritrovi la propria auto priva delle ruote, appoggiata su dei mattoni.

Sole nelle ultime ore ci sono giunte tre segnalazioni di furti di pneumatici provenienti da via Biagio da Morcone, via Abate Minichini e via Gabriele Rossetti. È ora che siano prese delle misure preventive contro questo fenomeno, aumentando il pattugliamento delle strade e la videosorveglianza. Inoltre bisogna capire dove vadano a finire tutte queste gomme rubate e quindi controllare le rivendite non autorizzate, soprattutto quelle on-line, che negli ultimi mesi sono cresciute a dismisura.













