Marano, firmato il decreto di nomina per Discetti. Ma otterrà solo la delega all’urbanistica ed è già polemica

213 Visite

Il decreto di nomina è pronto, ma forse – come avevamo ampiamente annunciato nei giorni scorsi – i sei consiglieri malpancisti (o presunti tali) di Visconti dovranno accontentarsi.

Da quanto trapela dagli uffici comunali, infatti, Antonio Discetti (indicato dai sei) otterrà esclusivamente le deleghe all’urbanistica e non pure quella ai lavori pubblici, così come era stato espressamente richiesto dalla lista Visconti, ovvero da Di Marino, Vallozzi, Angelotti, Concilio, Diana e Carandente. I lavori pubblici dovrebbero rimanere nelle competenze di Massimo Scatola. Se così dovesse essere, se Discetti dovesse occuparsi solo del Puc e di poco altro, sarebbe una figuraccia di dimensioni bibliche per i sei consiglieri di maggioranza. Attendiamo, dunque, domani prima di sbilanciarci in ulteriori giudizi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS