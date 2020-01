398 Visite

Gentile direttore, da 35 minuti, dico 35, sono bloccata in via XXIV Maggio. Un’auto in sosta vietata mi impedisce di uscire e di recarmi al lavoro. In 35 minuti non è passato uno straccio di vigile. Siamo nel cuore di Marano, a due metri da una scuola e ancora accade tutto questo. Sono più che basita: schifata!

Maria (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS