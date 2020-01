Calvizzano, è Agliata il portavoce di Fratelli d’Italia. Sostegno a Pirozzi

227 Visite

È Peppe Agliata il portavoce di Fratelli d’Italia a Calvizzano. Nella giornata di ieri Domenica 26 Gennaio, il Portavoce Provinciale, Nello Savoia, ha nominato lo storico militante della destra calvizzanese responsabile del partito. “Con l’indicazione di Agliata, Fratelli d’Italia, ufficializza anche l’appoggio al candidato a Sindaco, il dottore Giacomo Pirozzi, sposando e sostenendo il suo programma. Sarà, infatti, lo stesso Peppe Agliata a rappresentare il partito nella lista di Pirozzi” tanto quanto ha dichiarato Savoia a termine della presentazione di Agliata, il quale da parte sua ha riferito “onorato di rappresentare il mio partito nel mio paese, non deluderò le aspettative, ringrazio Savoia per la fiducia e confermo a pieno il mio e il nostro appoggio al dottore Pirozzi, che siamo sicuri è la persona giusta per risollevare le sorti di Calvizzano”.













