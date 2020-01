Spaventoso terremoto in Turchia: decine di morti e centinaia di feriti

Un violentissimo terremoto ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) del pomeriggio quando la terra ha tremato in modo spaventoso in tutta l’Anatolia. L’epicentro della scossa è stato localizzato appena a Sud/Ovest di Sivrice, molto vicino Doğanyol, nei pressi del Lago di Hazar, sui cui litorali è in corso l’allarme tsunami. Il centro sismologico di Kandilli, a Istanbul, ha dichiarato che il sisma è stato di Magnitudo 6.5.

La forte scossa è stata distintamente avvertita nelle città di Elazig (540 mila abitanti), Malatya (400 mila abitanti) e Sivarek (230 mila abitanti), dove ha provocato danni. Il terremoto s’è verificato in una zona densamente abitata, con milioni di residenti in montagna. Il territorio è ricoperto da un’abbondante coltre di neve, che potrebbe ostacolare i soccorritori.

Ci sono stati almeno 14 morti e oltre 300 feriti a seguito della scorsa di terremoto che ha colpito stasera la Turchia. Nei distretti dove si è registrato l’epicentro della scossa di terremoto, “ci sono diversi edifici distrutti“, ha detto il ministro dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu. Diverse persone sono intrappolate sotto le macerie.

La televisione turca ha mostrato immagini di persone bloccate in appartamenti che si precipitavano fuori in preda al panico, così come un incendio sul tetto di un edificio. “Era molto spaventoso, i mobili ci sono caduti addosso. Ci siamo precipitati fuori. Passeremo i prossimi giorni in una fattoria fuori città“, racconta il 47enne Melahat Can, che vive nel capoluogo di provincia di Elazig.

La Turchia si trova su grandi linee di faglia ed è soggetta a frequenti terremoti. L’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del governo turco (AFAD) ha riferito che dopo il terremoto di oggi sono state registrate 30 repliche, di cui una di magnitudo 6.5. Le principali società di comunicazione turche hanno annunciato che forniranno internet ai residenti nella zona colpita dal terremoto e che le telefonate saranno gratuite.

L’USGS ha spiegato che il terremoto ha colpito vicino alla faglia dell’Anatolia orientale in un’area che non ha documentato grandi rotture da un terremoto nel 1875. Nel 1999, un devastante terremoto di magnitudo 7.4 colpì Izmit nella Turchia occidentale, e fece più di 17.000 morti, di cui circa 1.000 nella più grande città del Paese, Istanbul. Nel settembre dello scorso anno, un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso Istanbul, causando la fuga dei residenti dagli edifici della capitale economica. Gli esperti hanno avvertito che un grande terremoto avrebbe potuto devastare la città di 15 milioni di persone, perché troppi edifici sono stati costruiti senza criteri antisismici.