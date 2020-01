Fantasie erotiche, i sessuologi: “Le donne immaginano spesso di prostituirsi”

43 Visite

Le fantasie sessuali – spiegano alcuni sessuologi – sono delle immagini che hanno un senso concreto che però invece di essere vissute sul piano della realtà sono sul piano mentale. Ma è una vera e propria produzione di immagini e contenuti con caratteristiche ben precise e atti concreti. Evasione ed eccitazione sono la base delle fantasie. Nella sessualità la gratificazione avviene poi, eventualmente, con l’orgasmo.

La fantasia sessuale si accompagna poi alla masturbazione, soprattutto fra le donne. L’uomo scopre il proprio corpo molto prima della donna spesso solo con una stimolazione meccanica, la donna necessita invece di immagini e di fantasie erotiche per guidarle nella masturbazione. Le fantasie erotiche hanno spesso un contenuto molto spinto o con un comportamento molto violento, non c’è da vergognarsene perché questo non vuol dire assolutamente che nella realtà si vuole riprodurre quel comportamento anzi, quasi sempre questo tipo di fantasie rimangono tali e non si concretizzano nella realtà.

Ci sono alcune fantasie erotiche ricorrenti nelle donne, le principali sono il sesso di gruppo, la gangbang, la prostituzione e l’esibizionismo. Spesso le donne che hanno questa fantasia si sentono in colpa perché spiazzate dalla fantasia stessa ma come detto non c’è nulla di male nell’averla o di patologico. La donna nella sua testa sceglie il ‘cliente’ con tutti i dettagli di ciò che succederà, accompagnando questo pensiero con la masturbazione.













