Chiaiano, stamani l’assemblea pubblica per il diritto al trasporto dopo l’incidente metro linea 1

Questa mattina abbiamo partecipato alla #mobilitazione per reclamare il diritto al #trasporto e alla #mobilità per gli abitanti e le abitanti dell’Area Nord di #Napoli.

Sono passati oramai più di dieci giorni da quando il tratto della metro linea 1, che collega la #periferia con il centro città, è stata chiusa a seguito dell’incidente sul tratto #ColliAminei #Frullone.

Crediamo, nonostante la terribile situazione in cui versa il trasporto #urbano ed #extraurb ano, che non si stia facendo quanto sarebbe necessario per garantire a migliaia di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse di poter raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio.

La periferia a nord di #Napoli è stata totalmente tagliata fuori dai collegamenti con il centro città con il conseguente congestionamento dell’unica arteria stradale che conduce alla zona collinare e al centro storico (la toscanella), creando enormi disagi alla circolazione e alla vita di tanti e tante.

Non solo si è preventivamente pagato (con abbonamenti) un servizio di cui non si può più fruire ma si è costretti anche – quando ce lo si può permettere – di pagare costi aggiuntivi (benzina e parcheggio di 10€ alla metro dei Colli Aminei) dopo ore e ore trascorse nel traffico cittadino, per non parlare dei problemi che stanno riscontrando le ambulanze dirette al/dalla zona ospedaliera mettendo così a repentaglio anche le vite di chi ne dovesse avere bisogno.

Per questo crediamo che quello di questa mattina sia un passo importante e doveroso per reclamare i nostri diritti. Come detto questa mattina pretendiamo:

✔️ L’immediata riapertura del tratto Piscinola – Collo Aminei;

✔️ nel frattempo l’immediata istituzione di una linea bus – con frequenza di 15 minuti massimo – che colleghi i paesi a nord di Napoli (Villaricca – Calvizzano – Qualiano – Mugnano e Marano) con la linea metro dei Colli Aminei e il ripristino della strada che porta al centro di Napoli passando per il #Frullone;

✔️ che la città metropolitana di faccia carico dei costi dei #ticket per i bus privati che conducono alla metro dei Colli Aminei così da rendere umano il viaggio per l’intera tratta poiché ad oggi il viaggio in bus assomiglia più al trasporto bestiame che altro…

✔️ Il rimborso per i possessori di abbonamenti mensili o annuali per tutto il periodo di blocco della metro.

Nota stampa Pap area nord