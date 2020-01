Arzano, polemiche sui pasti da casa alle mense scolastiche: scontro genitori-dirigenza

216 Visite

Polemiche sui pasti da casa alle mense scolastiche: scontro genitori – dirigenza. Esposto in Procura e Ministero. Al centro della bufera la scuola “D’Auria” di via Napoli. Rimonta la polemica sulla possibilità o meno di portare a scuola il pranzo da casa, per sostituire quello scolastico ritenuto di “scarsa” qualità e poco conforme. Da un lato alcuni genitori forti di alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, e dall’altro la dirigente scolastica ed ex sindaca, Fiorella Esposito. La controversia sulla refezione scolastica, si infiamma e terrà banco a lungo. C’è malumore e alcuni genitori sarebbero intenzionati a far finire la vicenda in Tribunale. Visto il diniego da parte del dirigente a far consumare pasti freddi portati da casa. I genitori non ne vogliono sapere e stanno raccogliendo firme per inoltrare al Ministro della Pubblica Istruzione e al Procuratore di Napoli Nord, un dettagliato esposto. Per ora i bimbi – almeno quelli che hanno deciso di consumare i propri pasti portati da casa – restano digiuni o escono prima da scuola, togliendo quindi ore alla didattica. Sulla vicenda anche il giallo del mancato ascolto e recepimento di atti da parte dell’ autorità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS