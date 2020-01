ALTRE 210 FARMACIE, PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE

Sono state completate tutte le procedure amministrative che consentono l’apertura di ulteriori 210 farmacie a Napoli e in Campania. Completati due concorsi fermi da anni: quello del 2009, che è stato ripreso e rilanciato dalla Regione e che ha permesso l’apertura di 70 sedi farmaceutiche, e quello straordinario del 2013 (anche questo bloccato) per il quale sono terminati le valutazioni dei candidati farmacisti nel mese di novembre 2019. Gli uffici regionali accelerando al massimo i tempi sono riusciti a completare questa settimana gli atti per la pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Regionale, prevista lunedì prossimo.

“Riprendendo con determinazione un lavoro che era paralizzato – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – si aprono altre 210 farmacie in Campania, uno dei punti qualificanti del nostro programma. Sbloccare oltre duecento farmacie vuol dire creare posti di lavoro e dare respiro e futuro a centinaia di giovani laureati. Con nuovi obiettivi e nuovi servizi che le farmacie, con le azioni che abbiamo già messo in campo, offriranno ai cittadini”.