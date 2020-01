Giornata della Memoria, il cine-seminario al Levi di Marano

415 Visite

Giornata della Memoria, per una Didattica della Shoah a scuola. Lunedì 27 gennaio 2020 nell’auditorium dell’Istituto Carlo Levi si terrà un Cinseminario “Viaggio senza ritorno”, dal rastrellamento al concentramento, dall’internamento allo Sterminio: la Questione della Responsabilità. Nell’ambito delle attività scolastiche ed informative l’istituto Carlo Levi ha organizzato suddetta attività per sensibilizzare gli alunni ai valori democratici sulla “Giornata della Memoria” e ricordare l’evento tragico della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente . Ma è anche un’occasione per riflettere sul pericolo , ancora oggi attuale, rappresentato da un clima diffuso di odio e intolleranza tra uomini. Si eseguirà il seguente Cronoprogramma :presentazione e analisi della tematica proposta, lettura di “Se fossi un uomo “di Primo Levi con musiche di Guccini ,seguirà docufilm con dibattito cine seminariale. Organizzatori del progetto prof.ssa D’Orsi G., De Sica P., Visone A., per la didattica il prof. di filosofia Pezzella Antonio. Le classi coinvolte tutte le 5° dei rispettivi indirizzi, Classico, linguistico, scienze-umane.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS