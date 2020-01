Marano, vermi intestinali: altri casi segnalati alla Siani. “Niente allarmismi, già avvisata l’Asl”

299 Visite

Vermi intestinali (ossiuri), segnalati uno o due casi anche alla scuola Siani di Marano. In precedenza erano stati denunciati analoghi casi alla Ranucci. Niente panico o allarmismo, ribadiscono i rappresentanti dei genitori: le infezioni da ossiuri sono molto comuni (soprattutto negli ambienti scolastici) e si debellano con relativa facilità. I genitori dei bambini colpiti avrebbero già informato la dirigente scolastica e i pediatri, che a loro volta avrebbero segnalato il caso alla competente Asl.

Cosa sono gli ossiuri?L’infezione da ossiuri è molto comune nei bambini che possono infettarsi mangiandosi le unghie, sedendosi sul WC, toccando gli oggetti o indumenti e asciugamani sporchi. Le uova dei vermi si depositano nell’intestino e si riproducono attraverso la deposizione di uova. I bambini colpiti avvertono un forte prurito nella zona anale.

Le uova vivono per circa due/tre settimane e quindi in rischio di contagio è molto alto, anche se si tocca solo lo stesso asciugamano del bambino infetto. Nel momento in cui ci si accorge dell’infezione, il medico prescriverà degli antiparassitari. Le scuole, sentito il parere dell’Asl, possono eventualmente (nei casi più gravi) decidere di chiudere gli istituti per alcuni giorni.













