Marano, sì al trasferimento di un altro vigile urbano nonostante il parere negativo del comandante. Decisione assurda

Con un comando vigili ridotto all’osso in termini di numeri (sono rimasti poco meno di 30 vigili) e nonostante il parere contrario della comandante Brigida Costa, la giunta comunale ha autorizzato il trasferimento di una unità presso la procura Napoli nord di Aversa. Si tratta dell’agente Antonio Grieco (per sei mesi rinnovabili per altri sei) con decorrenza 1 febbraio. Decorso il periodo di comando per Grieco, al suo posto subentrerà l’agente Raffaella Ferrillo. Nella nota allegata alla delibera, a firma del comandante Costa, si legge: “L’ulteriore distacco di un vigile renderà la situazione ancor più grave. Allo stato abbiamo 30 vigili, tre dei quali andranno in pensione nei prossimi mesi”.

Una scelta di una gravità inaudita, insomma. Ma la colpa non è del sindaco, notoriamente non all’altezza del compito, ma dei consiglieri che ancora lo sostengono senza alcuna ragione valida.













