MARANO. RISCALDAMENTI. CASO (M5S): “QUANDO VISCONTI E GIUNTA DECIDERANNO DI ANDARE A CASA SARÀ SEMPRE TROPPO TARDI!”*

“Ogni giorno ne sentiamo una con l’amministrazione in carica e mi chiedo quanto tempo dovrà passare o quanti ulteriori danni ancora dovranno fare, prima di trarre le giuste conclusioni e passare il timone della città. L’ultima puntata della telenovela-Visconti manda in onda sulle cronache locali il mancato pagamento dei caloriferi scolastici, una cosa non da poco, visto che sono i giovanissimi il patrimonio maranese” lo dichiara il Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle Andrea Caso, membro della Commissione parlamentare Antimafia, appena letta la notizia sul sito TerraNostraNews che ringrazia “per il puntuale servizio di informazione alla comunità locale e l’opera di scuotere il lungo sonno amministrativo”.

“Più che cambiamento vediamo il rallentamento o il rinvio di tutte le decisioni – aggiunge Caso, che domanda : “Cosa devono subire ancora i cittadini di Marano perché il sindaco capisca che è necessario dimettersi? Potrei comprendere tutte le possibili difficoltà nell’amministrare un comune in dissesto, ma non garantire nemmeno l’ordinaria amministrazione, è cosa grave. Sono sicuro che pure stavolta non si farà da parte, continuando a rimanere sulla sedia di primo cittadino assieme ai consiglieri di maggioranza, oramai è sempre più sordo alle rimostranze dei cittadini, che in fondo, chiedono semplicemente normalità”.













