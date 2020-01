Marano, il Comune non paga la bolletta del gas: sigilli alle caldaie di tutte le scuole, da domani ragazzi al freddo in classe

931 Visite

Il Comune non paga la bolletta del gas: sigilli alle caldaie di tutte le scuole, da domani ragazzi al freddo in classe.

Questa mattina i tecnici della ditta hanno posto i sigilli alle caldaie di tutti gli edifici scolastici del territorio per i mancati pagamenti da parte dell’Ente. A partire da domani mattina quindi le aule non saranno più riscaldate e gli studenti saranno costretti a fare lezione al freddo. In alcune scuole, inoltre, vi sarà anche un problema con la luce.

La notizia del distacco del gas ha già fatto il giro tra i genitori degli alunni, che domani mattina si incontreranno per decidere il da farsi.













