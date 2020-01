Marano, ecco le tre scuole che domani saranno senza riscaldamenti. Intanto la città è tutta contro Visconti

93 Visite

Sono tre le scuole di Marano che domani (ormai è certo) non potranno usufruire del riscaldamento. La società che fornisce il gas ha infatti apposto i sigilli per un mancato pagamento da parte del Comune di poco più di 3 mila euro. Tutto ciò sarebbe avvenuto per un non meglio precisato e ingarbugliato equivoco tra gli uffici comunali ed Enel Gas. Le scuole coinvolte sono la Siani, la Borsellino e la D’Azeglio. Il problema dovrebbe, dicono dal Comune, essere risolto in 24 o 48 ore. Intanto mezza città è sul piede di guerra e invoca le dimissioni di un sindaco, Visconti, rivelatosi fallimentare sotto tutti i punti di vista. La città intanto è tutta contro Visconti, fallimentare sotto tutti i punti di vista.













