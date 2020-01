Marano, caos riscaldamento scuole. Il Comune: “Un disguido burocratico”. Ma i sigilli non sono stati ancora tolti

48 Visite

E’ una delle tante incredibili vicende in salsa maranese: il Comune che non paga la fornitura del gas, i sigilli agli impianti scolastici, i genitori in subbuglio, assessori, consiglieri, sindaci e tecnici che minimizzano.

Il solito copione, insomma. Al netto di tutto, la vicenda è la seguente. Enel gas, subentrato da qualche mese ad un’altra azienda, il cui contratto era scaduto, rivendica un pagamento di poche migliaia di euro, tre mila a quanto pare. Gli uffici, che con la vecchia azienda fornitrice erano abituati a liquidare i pagamenti dopo diversi mesi, sarebbero stati colti di sorpresa, non avendo capito si trattava del gas e non dell’energia elettrica. Ora si starebbe rimediando con il bonifico all’azienda, ma non è chiaro se i sigilli agli impianti saranno tolti in giornata o se occorrerà attendere almeno domani. E’ questo il nodo di fondo non ancora sciolto.













