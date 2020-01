Marano, caos monnezza in alcuni punti. “Manca il bob cat per la raccolta”, ma la truppa Visconti continua a non decidere

205 Visite

La fiera dell’incompetenza al Comune. Da giorni, settimane ci sono problemi legati alla raccolta dei rifiuti: un cospicuo numero di unità lavorative della ditta Tekra assenti per giorni, mancanza di mezzi (Bob cut in particolare) per raccogliere nei punti nevralgici e ad alto tasso di sversamento illegale, controversie e ripicche tra l’amministrazione Visconti e l’azienda. A pagarne dazio, però, sono i cittadini di Marano. Basta, non se ne può più: si faccia qualcosa, in un senso o nell’altro. O vada via Visconti e la sua sciagurata truppa di governo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS