Donna morta dissanguata in casa, choc a Mergellina

Una donna morta per emorragia, nella sua casa di Mergellina, dov’è stata trovata quand’era ormai troppo tardi, per le conseguenze di una devastante pugnalata inferta all’arteria femorale. Una casa trasformata in un luogo spaventoso, con “abbondanti tracce ematiche disseminate ovunque”, è la descrizione dei primi testimoni. Parole che finiranno nel verbale notturno del ritrovamento. Un omicidio scaturito da una lite? O una rapina finita in efferata esecuzione? Oppure l’ennesimo femminicidio, per il quale gli inquirenti sono comunque già alla ricerca di un eventuale sospettato?













