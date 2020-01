Beni confiscati, bocciato il progetto del Comune di Marano: niente finanziamento regionale per la villa di via Del Mare

191 Visite

Il comune aveva chiesto un finanziamento di 100 mila euro per il restyling di un bene confiscato in via Del Mare, appartenuta alla famiglia Polverino. Lo avevano annunciato, ed erano certi di ottenerlo l’ex dirigente dell’ufficio tecnico Di Pace, alcuni consiglieri e assessori. E invece la giunta disastro targata Visconti non lo ha ottenuto. La Regione non ha ammesso Marano per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Marano ne ha totalizzati solo 36. Ammessi molti altri comuni: Mondragone, Casal di Principe, Napoli, Somma Vesuviana, Bacoli, Casapesenna, Casalnuovo, Boscoreale e Castel Volturno. Non ammesso ma progetto ritenuto finanziabile per il comuni di Villaricca. Marano fuori, dunque, anche perché il progetto – il cui bando era stato emanato ad ottobre – è stato presentato solo a novembre, il giorno 22, a poche ore dalla chiusura dei giochi, in fretta e furia e senza i necessari crismi e con una destinazione d’uso (casa famiglia) che non ha alcun ritorno reale sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS