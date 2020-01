Anche il comune di Qualiano approva il preliminare del Puc

Al termine della giunta, soddisfazione è stata espressa da tutta l’amministrazione De Leonardis, dai consiglieri comunali di maggioranza che hanno contribuito ai lavori, a tutto l’esecutivo. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha dichiarato: “Stiamo completando l’iter per dare finalmente a Qualiano un Piano Urbanistico comunale che mancava da anni. Il preliminare è assolutamente modificabile, per noi è funzionale all’avvio di un ampissimo processo di partecipazione coi cittadini. Apriremo immediatamente un confronto costruttivo con con la cittadinanza, con le forze politiche, con le forze produttive e commerciali e con gli stakeholders istituzionali per costruire la Qualiano che verrà.

Ora, dopo la partecipazione pubblica e la consultazione dei soggetti competenti, entro 90 giorni il PUC sarà adottato dal comune. Dopo sarà reso pubblico per altri 60 giorni per permettere le osservazioni da parte dei cittadini. Dopo le osservazioni, la Giunta comunale delibererà sull’accoglimento o meno delle osservazioni dei cittadini ed invierà tutto alla Città Metropolitana di Napoli. Da quel momento la Città Metropolitana avrà 60 giorni per esprimere il parere. Se sarà favorevole il PUC sarà poi approvato in consiglio comunale e portato in pubblicazione alla Regione Campania