NAPOLI E PROVINCIA: Weekend di controlli serrati da parte dei carabinieri del comando provinciale

Fine settimana di controlli dei carabinieri nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di napoli. 285 le persone controllate, tra queste 82 con precedenti di polizia. Arrestate 4 persone, 10 quelle denunciate per reati vari. Sono state notificate 83 contravvenzioni al codice della strada, molte della quali per guida senza casco e per mancata copertura assicurativa: pari a 55mila euro le sanzioni applicate.

In centro città i carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento campania hanno arrestato vincenzo pecoraro e ciro perez, due 53enni del posto già noti alle forze dell’ordine. In esecuzione di due provvedimenti emessi dal tribunale di napoli sconteranno 4 anni di carcere perché ritenuti responsabili di rapina

Un sedicenne di chiaia è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Ha 17anni invece il giovane sfuggito ad un posto di controllo dei carabinieri. Il giovane dopo un breve inseguimento è stato fermato, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato perché alla guida senza patente.

5 i parcheggiatori abusivi denunciati: Via De Pretis, Piazza Matteotti, Via Nisco, Via Carducci e Via Fiorelli le aree battute. I 5 uomini – tutti già noti alle ffoo – chiedevano un’offerta a “piacere” agli svariati automobilisti che tentavano di trovare parcheggio.

I carabinieri della compagnia stella, invece, insieme a quelli del reggimento campania hanno presidiato le strade del rione sanità con numerosi posti di controllo. 6 i motocicli sottoposti a sequestro, 7 quelli fermati amministrativamente perché condotti senza il casco. 37 le violazioni al codice della strada contestate per complessivi 33mila euro in sanzioni.

Nel quartiere soccavo i carabinieri del nucleo radiomobile di napoli hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio bruno annunziata (cl.‘77) e giancarlo sansò (cl.’76), entrambi di napoli e già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno sorpreso i due uomini in uno scantinato di via tertulliano mentre confezionavano dosi di cocaina. prima che i militari riuscissero a forzare la porta blindata del laboratorio improvvisato, annunziata e sansò si sono disfatti di parte della droga gettandola nel wc. Raggiunti, sono stati bloccati ancora in possesso di quasi 4 grammi di cocaina. gli arrestati sono ai domiciliari in attesa di giudizio.

Anche nella penisola sorrentina i carabinieri sono stati impegnati nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli per il contrasto dell’illegalità diffusa:

i militari hanno infatti controllato 119 persone di cui 20 con precedenti di polizia e denunciato a piede libero un 38enne di piano di sorrento già noto alle forze dell’ordine perché trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento.

Stessa sorte per un 19enne di *piano di sorrento*, beccato alla guida in stato di ebbrezza.

