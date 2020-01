Napoli e provincia, arresti per spaccio di droga

314 Visite

BOSCOREALE: Carabinieri arrestano 53enne. sconterà 2 anni e 7 mesi per droga

Dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Arrestato dai carabinieri della stazione di Boscoreale, Francesco Bifulco – 53enne del posto già noto alle ffoo – è stato tradotto in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

FRATTAMINORE e FRATTAMAGGIORE: Servizio antidroga dei Carabinieri. 1 arresto e 2 denunce. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato Michele Persico, 20enne di Grumo Nevano già noto alle ffoo. Fermato in Via Matteotti mentre era a bordo della sua autovettura, Persico è stato perquisito e trovato in possesso di 13 involucri di cocaina per complessivi 6,09 grammi e 829 euro in contante, ritenuto provento illecito.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, il 20enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Per lo stesso reato, gli stessi militari hanno poi denunciato due persone perché trovate in possesso di 23,14 grammi di hashish. I due uomini – un 29enne e un 18enne entrambi di Frattamaggiore – sono stati fermati e controllati a Frattamaggiore in Via Rossini.













